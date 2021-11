MEiN proponuje, aby w okresie przejściowym, do czasu kolejnej oceny w 2026 r., szkoły doktorskie, które otrzymają kategorię B, mogły nadal nadawać stopień doktora i kształcić młodych naukowców. – Z uwagi na fakt, że proces ewaluacji będzie przeprowadzany na nowych zasadach po raz pierwszy i w wielu aspektach będzie miał charakter precedensowy, celowe jest wprowadzenie rozwiązania łagodzącego skutki uzyskania kategorii naukowej B przez podmioty doktoryzujące – wskazuje resort edukacji. Będą one mogły dokończyć postępowania wszczęte przed przyznaniem tej kategorii, przy równoczesnym utrzymaniu zakazu wszczynania nowych postępowań (do czasu uzyskania kategorii co najmniej B+).