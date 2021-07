Praktycznie wszystkie szkoły, placówki i przedszkola, które zgłoszą zapotrzebowanie otrzymają tzw. stacje dezynfekujące z funkcją do mierzenia temperatury oraz środki ochrony osobistej - poinformowała Machałek.

Ponadto, oprócz tych środków, których koszt wyniesie co najmniej 100 mln zł, do szkół trafi ok. 100 tys. bezdotykowych termometrów - dodała.

Wiceminister zapowiedziała też, że w szkołach pojawią się pakiety edukacyjne dot. szczepień.

Podczas konferencji Machałek powiedziała, że "nie mówimy i nie myślimy tylko o bezpieczeństwie zdrowotnym w szkołach, ale także o bezpieczeństwie psychologicznym".