Efektem obecnego systemu przyznawania świadczeń jest to, że ze stypendiów socjalnych korzysta coraz mniej osób. W 2015 r. pobierało je ok. 13 proc. studentów, a w 2019 r. już 8,5 proc. Reforma ma odwrócić ten trend. Prawo do świadczeń będzie miało więcej osób (ok. 19 proc. studiujących), i to w wyższej kwocie (wzrost 7 proc.). Jak to osiągnąć? Z łącznej puli na pomoc materialną dla studentów więcej środków będzie trafiać na pomoc socjalną, a mniej na stypendia rektora (za wyniki w nauce). Eksperci chcą też zablokować wyłudzanie świadczeń. Ministerstwo wyznaczy bowiem maksymalną kwotę wsparcia, którą można uzyskiwać ze stypendiów socjalnych i zapomóg.