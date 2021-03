Eksperci mają wątpliwości, czy zmiana ta ułatwi uczelniom przyznawanie stypendiów. Jacek Pakuła prawnik, pomysłodawca konferencji pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, uważa, że niedopuszczalne jest m.in. uwzględnianie okresu przebywania na urlopie, gdy student z mocy prawa nie ma dostępu do pomocy materialnej. Niezrozumiałe dla niego jest również oparcie prawa do stypendiów na semestrach, co stoi w sprzeczności z innym artykułem ustawy. Nie można też uznać, iż student skonsumował cały semestr wraz z jego rozpoczęciem, skoro w praktyce nie dostał żadnego stypendium w tym okresie.