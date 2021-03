Komisja rekrutacyjna odmówiła przyjęcia kobiety na studia z powodu podania nieprawdziwych danych w systemie rekrutacyjnym. W uzasadnieniu wskazała, że kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak pozostałych. Oznacza to, że w rekrutacji na kierunek „produkcja teatralna i organizacja widowisk” obok kandydatów z polską maturą mogli uczestniczyć także ci legitymujący się maturą międzynarodową – pod warunkiem że posiadali oni wynik egzaminacyjny z języka polskiego. Zgodnie z tym zastrzeżeniem system rekrutacyjny nie pozwalał zatem na zapisanie się osobom z maturą międzynarodową, którzy nie posiadali oceny z polskiego. Tymczasem niedoszła studentka, próbując ominąć ten wymóg, świadomie wpisała do systemu rekrutacyjnego w miejsce brakującego wyniku z polskiego ocenę uzyskaną z angielskiego, co było niedopuszczalne i stanowiło naruszenie zasad. Natomiast zgodnie z regulaminem postępowania rekrutacyjnego, jeżeli kandydat w systemie elektronicznej rejestracji podał świadomie nieprawdziwe dane, uczelnia wydaje decyzję o odmowie przyjęcia go na studia.