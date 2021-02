Znaczny spadek to przede wszystkim efekt ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm., dalej: ustawa 2.0). Wprowadziła ona w 2019 r. szkoły doktorskie, które zastąpiły studia doktoranckie.

Stąd też może wynikać niewielkie zainteresowanie szkołami doktorskimi. Z ankiety przeprowadzonej przez ministerstwo wynika, że na 4648 miejsc przyszykowanych w 2019 r. złożonych zostało jedynie 8073 aplikacji. Oznacza to, że na jedno przypadało ok. 1,7 kandydata.

Do wyboru kariery naukowej zniechęca też czynnik finansowy. – Pensja asystenta w uniwersytecie to przeciętnie mniej niż 4,5 tys. zł brutto. A mówimy przecież o wysokokwalifikowanych osobach, które mają za sobą ok. 10 lat nauki po maturze i zwykle unikalne kompetencje – zwraca uwagę prof. Górniak.