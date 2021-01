– Jestem przerażona tym pomysłem, bo jego ewentualne wejście w życie będzie w praktyce oznaczać koniec funkcjonowania PCPR w obecnym kształcie – mówi Mirosława Zielony, dyrektor PCPR w Koszalinie. Dodaje, że pierwsza zasadnicza wątpliwość dotyczy tego, jaki charakter będzie miał CDR – czy będzie placówką oświatową, czy jednostką pomocy społecznej. Jest to kluczowa kwestia, bo obowiązują w nich odmienne regulacje w zakresie zatrudniania pracowników. W przypadku tych pierwszych jest to Karta nauczyciela, natomiast drugich – kodeks pracy i przepisy o pracownikach samorządowych. Gdyby miało okazać się, że po przekształceniu tylko część pracowników (dotychczasowych poradni) będzie podlegać pod KN, będą występować różnice chociażby w wysokości wynagrodzeń, czasie pracy oraz uprawnieniach urlopowych.

– Wygląda to tak, że w 90 proc. dotyczą one edukacji. W zasadzie tylko podejmowanie interwencji kryzysowej można uznać za coś, co obecnie należy do działalności PCPR – wskazuje Anna Gołębska, dyrektor PCPR w Zielonej Górze.

Tymczasem katalog wykonywanych przez te jednostki zadań jest zaś bardzo szeroki, bo obejmuje nie tylko te związane bezpośrednio z pomocą społeczną, ale też cały obszar pieczy zastępczej, rozdzielanie pieniędzy pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną (np. dopłaty do wózków i turnusów rehabilitacyjnych) oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tymczasem w modelu MEN w ogóle nie ma o tym mowy, co każe się zastanowić, czy CDR zachowa wszystkie dotychczasowe zadania PCPR, czy przejdą one na poziom gminy.

Uwagi do dokumentu „Edukacja dla wszystkich” ma też Związek Powiatów Polskich (ZPP). – Dotyczą one przedstawionego w nim modelu edukacji włączającej jako całości, w tym formuły CDR. Oczywiście ten materiał to nie projekt ustawy ani nawet założenia do niego, więc nic nie jest jeszcze przesądzone. Niemniej trafił do konsultacji publicznych i ze względu na dosyć ogólny charakter mamy do niego sporo pytań – wyjaśnia Katarzyna Liszka z ZPP.