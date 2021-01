Postępowania dyscyplinarne

Pod koniec 2020 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty nauczyciela, która wprowadza zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli.

Najważniejsza zmiana polega na wydłużeniu do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka", a także doprecyzowaniu, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło. Do tej pory dyrektor szkoły musiał w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o takim czynie.

W nowelizacji określono również maksymalny czas na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzenie – rzecznik ma to zrobić nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia tego postępowania.

Zdecydowano także, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

Mniej pieniędzy dla nauczycieli

W 2021 roku nauczyciele nie otrzymają podwyżek. Ich wynagrodzenia będą wyglądały następująco:

nauczyciel stażysta - 2949 zł brutto

nauczyciel kontraktowy - 3 034 zł brutto

nauczyciel mianowany - 3445 zł brutto

nauczyciel dyplomowany - 4046 zł brutto

Nauczyciele otrzymają także mniej pieniędzy na nagrody i doskonalenie zawodowe. Ma to związek z zamrożeniem funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Podstawa do jego naliczania będzie obowiązywała z 2018 roku.

Oznacza to, jak wylicza Głos Nauczycielski, że rząd zaoszczędzi na nauczycielach prawie 450 mln zł.

Ponadto zamrożone zostaną środki na doskonalenie zawodowe (oszczędności wyniosą 2 mln 119 tys. zł) oraz fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (oszczędności wyniosą 3 mln 735 tys. zł) i budżet na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego (oszczędność na poziomie 4 mln 575 tys. zł).

Egzamin ósmoklasisty

W związku z pandemią koronawirusa, zmiany zaplanowano również w formule egzaminu ósmoklasisty. Najważniejsze z nich to:

z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,

z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),

z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

Dodatkowo ze wszystkich przedmiotów będzie można uzyskać po 5 punktów mniej, a czas na rozwiązanie zadań pozostanie bez zmian.

Matura