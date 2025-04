"Profilaktyka 40+" - dla kogo?

Program "Profilaktyka 40+" obowiązuje jeszcze do końca kwietnia 2025 roku. Chętni mogą z niego skorzystać jeszcze przez kilkanaście dni. Pacjenci mogą skorzystać po raz pierwszy z programu lub po raz kolejny, pod warunkiem, że od udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego programu po raz ostatni, upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Program skierowany jest do Polaków, którzy:

skończyli 40 lat,

nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 plus lub skorzystali z niego jednorazowo, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu,

uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

Jak skorzystać z programu "Profilaktyka 40 plus"

Aby skorzystać z programu, należy wypełnić ankietę, na podstawie której zostaną ocenione czynniki ryzyka. Ankieta znajduje się na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), można ją także wypełnić w placówce POZ prowadzącej program. Po wypełnieniu ankiety należy skontaktować się z wybraną placówką i umówić na termin badania oraz zgłosić się na nie z dowodem osobisty,

Co zawiera pakiet badań w programie "Profilaktyka 40 plus"?

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40+, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet to:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn to:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny to:

pomiar ciśnienia tętniczego

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie

obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Bilans osoby dorosłej zastąpi "Profilaktykę 40+"

Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt rozporządzenia w sprawie programu „Moje Zdrowie", który ma zastąpić dotychczasowe badania dla czterdziestolatków. W marcu trafił on do konsultacji i nieznane są jeszcze jego dalsze losy. MZ chce by było on dostępny dla szerszej grupy osób, był oparty na kompleksowym wywiadzie i realizowany w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Wyniki badań będą analizowane przez personel medyczny i posłużą do przygotowania Indywidualnego Planu Zdrowotnego.

Ważne Pacjenci w wieku 20-49 lat będą mieć wykonywane profilaktyczne badania bilansowe raz na 5 lat. Z kolei pacjenci powyżej 49 roku życia będą badani raz na 3 lata.

Podstawą do wykonania badań ma być, podobnie jak w przypadku programu Profilaktyka 40+, ankieta, którą będzie można wypełnić samodzielnie za pośrednictwem internetowego konta pacjenta (IKP) lub w placówce POZ z pomocą personelu. Na podstawie odpowiedzi pacjent otrzyma zestaw badań diagnostycznych, który będzie szerszy niż w dotychczasowym programie.

Zakres podstawowy badań diagnostycznych (dla każdego objętego bilansem) obejmie:

morfologię krwi, glukoza, kreatyninę (z eGFR),

lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy),

TSH (hormon tyreotropowy),

Zakres rozszerzony badań diagnostycznych (warunkowo, w zależności od wieku i wyniku ankiety) obejmie:

ALAT - aminotransferaza alaninowa,

ASPAT - aminotransferaza asparaginianowa,

GGTP - gammaglutamylotranspeptydaza,

PSA całkowity u mężczyzn, anty-HCV,

lipoproteinę A (wykonywana w ramach programu raz w życiu).

Po wykonanych badaniach pacjent spotka się z personelem medycznym i omówi wyniki. Dowie się, jakie zidentyfikowano czynniki ryzyka rozwoju chorób i otrzyma zalecenia dotyczące:

zdrowego stylu życia,

diety i aktywności fizycznej,

badań profilaktycznych,

indywidualne zalecenia wynikające ze stwierdzonych czynników ryzyka,

kalendarza szczepień zalecanych,

innych zalecanych interwencji prozdrowotnych.

Zakres wizyty podsumowującej będzie uzależniony od wyników badań oraz wieku pacjenta, a wszystkie wyniki badań będą raportowane do IKP i - za zgodą pacjenta - będą mieli do nich dostęp inni lekarze, w tym specjaliści. U osób 60+ będzie dostępne dodatkowe badanie w kierunku diagnostyki chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany podczas wizyty podsumowującej bilans.