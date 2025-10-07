Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe to istotne wsparcie finansowe dla osób, które z powodu choroby muszą czasowo przerwać pracę. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku przyniesie wyższe świadczenia, także podczas absencji. Każdego roku obowiązują nowe stawki, które wpływają na wysokość wypłat dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W artykule wyjaśniamy, jak dokładnie wyliczane jest wynagrodzenie chorobowe oraz jakie kwoty będą obowiązywać od stycznia 2025 roku.

Wyższe wynagrodzenie chorobowe w 2025 r. Wyliczenia

Wynagrodzenie chorobowe to świadczenie wypłacane pracownikowi, który z powodu choroby nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych. Jego wysokość jest regulowana przepisami i wynosi:

80 proc. podstawy wymiaru zasiłku za większość dni zwolnienia lekarskiego,

podstawy wymiaru zasiłku za większość dni zwolnienia lekarskiego, 100 proc. w przypadku choroby związanej z ciążą, wypadkiem przy pracy lub poddaniem się badaniom na dawcę narządów.

Pracodawca odpowiada za wypłatę wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni absencji (14 dni w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia). Po tym czasie świadczenie przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wynagrodzenie chorobowe nie może być niższe niż 80 proc. pensji minimalnej, pomniejszonej o 13,71 proc. na składki ZUS.

Pracownik przebywający na L4 ma obowiązek stosować się do zaleceń lekarskich i nie wykonywać działań opóźniających powrót do zdrowia. Przypadki naruszeń tego obowiązku mogą prowadzić do utraty świadczeń.

Ile dostaniesz na L4 w 2025 r.? Kwota za 1 dzień choroby

Minimalne wynagrodzenie brutto wzrośnie w 2025 roku do 4666 zł, co podniesie podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Wyliczenia oparte na tej kwocie są następujące:

Po odjęciu 13,71 proc. składek ZUS podstawa wynosi 4026,30 zł. Kwota ta, podzielona przez 30 dni, daje 134,21 zł dziennego wynagrodzenia chorobowego. Wzrost w stosunku do roku 2024 wyniesie około 10 zł za każdy dzień zwolnienia.

Pracownicy zarabiający więcej niż minimalna pensja również zauważą wzrost swoich świadczeń. Kwoty wynagrodzenia chorobowego zależą bowiem od indywidualnej podstawy wymiaru zasiłku, co oznacza proporcjonalny wzrost przy wyższych zarobkach.

Przykład Pan Paweł, zarabiający 7000 zł brutto, otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 160,81 zł za każdy dzień zwolnienia lekarskiego. Jeśli L4 dotyczy sytuacji, w której przysługuje 100% wynagrodzenia chorobowego (np. wypadek przy pracy), kwota wynosiłaby pełne 201,01 zł za dzień.

Wynagrodzenie chorobowe na zwolnieniu lekarskim - od czego zależy kwota?

Dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, przy minimalnej pensji, wynagrodzenie chorobowe wynosi obecnie 123,68 zł dziennie. Od 2025 roku wzrośnie do 134,21 zł. Natomiast pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują świadczenia proporcjonalnie niższe, również pomniejszone o składki ZUS.

Wysokość zasiłku zależy od kilku czynników:

rodzaju zatrudnienia (pełny etat, część etatu),

wysokości wynagrodzenia brutto,

okresu wypłacania świadczenia (pracodawca lub ZUS).

Choć podwyżki wynagrodzeń chorobowych mogą wydawać się niewielkie, mają realne znaczenie dla osób korzystających z L4 w dłuższym okresie.

Zasiłek chorobowy - co jeszcze trzeba wiedzieć

Zasiłek chorobowy przysługuje po okresie wyczekiwania, który wynosi:

30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

90 dni w przypadku osób samozatrudnionych i ubezpieczonych dobrowolnie.

Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, ale mogą przystąpić do niego dobrowolnie. W takim przypadku obowiązują te same zasady obliczania świadczeń. Pamiętajmy, że ZUS ma prawo kontrolować osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, weryfikując, czy przestrzegają zaleceń lekarza. Ustalenia kontroli mogą skutkować cofnięciem wypłat, jeśli pacjent wykorzystuje L4 w niewłaściwy sposób.