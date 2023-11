E-recepty mają różny termin realizacji. Niektóre musimy wykupić w ciągu tygodnia, a na inne mamy okrągły rok, by je zrealizować. Jak sprawdzić termin ważności e-recepty? Jakie są zasady wykupywania e-recept rocznych? I ile mamy czasu na realizację e-recepty na antybiotyk?

Termin ważności e-recept jest zróżnicowany i zależy od rodzaju leku oraz schorzenia pacjenta. Z reguły e-recepta jest ważna 30 dni, ale są od tego wyjątki. W niektórych przypadkach lekarz może nam wystawić e-recepty, które ważne są 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć.

Ile czasu na wykupienie antybiotyku?

E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności:

7 dni - tyle ważne są e-recepty na antybiotyki

- tyle ważne są e-recepty na 120 dni - tyle ważne są e-recepty na preparaty immunologiczne.

Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni.

Jak sprawdzić, do kiedy jest ważna e-recepta?

Możemy to zrobić w Internetowym Koncie Pacjenta na portalu pacjent.gov.pl. Mamy tam dostęp do wszystkich e-recept.

Po wejściu na stronę pacjent.gov, trzeba kliknąć przycisk "Logowanie na IKP". Dostęp do IKP uzyskamy przez Profil Zaufany lub e-dowód. Po zalogowaniu wyświetlą się wszystkie dostępne usługi. W oknie "Recepty" należy kliknąć ikonkę "Zobacz", a następnie "Moje recepty". Znajdziemy tam wszystkie e-recepty, zarówno zrealizowane w całości lub części, jak i te dopiero wystawione.

W lewym górnym rogu każdego okna z receptą umieszczono datę jej wystawienia. Żeby zobaczyć, czy recepta ma inny termin realizacji niż 30 dni od daty wystawienia, należy kliknąć przycisk "Zobacz receptę", a następnie "Pobierz receptę w PDF".

E-recepta ważna przez 30 dni

E-recepty ważnej przez 30 dni nie zrealizujemy po tym terminie. Ale jest jeden wyjątek.

Będziemy mieli prawo 30-dniową e-receptę wykupić w późniejszym terminie, jeśli lekarz zaznaczy, że możemy zrealizować e-receptę od konkretnej daty. To częste rozwiązanie w przypadku leków na choroby przewlekłe.

Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od …”), to czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia. Jeśli lekarz zaznaczył późniejszą datę realizacji, to na e-recepcie ją zobaczymy — od tego dnia możemy wykupić lek. 30 dni ważności e-recepty należy liczyć od tej daty.

E-recepta ważna przez rok

E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni). Taką e-receptę otrzymają m.in. pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone leki.

Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni — wówczas zobaczymy na niej adnotację „datę realizacji do” określonego dnia.

Co ważne - mimo, że e-recepta jest wystawiona na 365 dni, to lekarz może przepisać lek maksymalnie na 360 dni kuracji.

Ile czasu na wykupienie pierwszego opakowania leku?

Jeśli e-recepta ważna jest przez rok, to trzeba wykupić pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty jej wystawienia . Jeśli zrobimy to później, po 30 dniach, to farmaceuta wyda wtedy mniejszą ilość leku (proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”).

. Jeśli zrobimy to później, po 30 dniach, to farmaceuta wyda wtedy mniejszą ilość leku (proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”). Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to, kiedy po nie przyjdziemy, farmaceuta już nie będzie zmniejszał nam ilości leku.

Ile opakowań można wykupić jednorazowo?

1 listopada 2023 r. weszły w życie nowe zasady realizacji niektórych recept. Zmiany dotyczą pacjentów, którzy przyjmują leki na stałe. Teraz jednorazowo można wykupić zapas leku na 120 dni. Nie ma opcji wykupienia leku na 365 dni.

Nie ma znaczenia:

kiedy wystawiono e-receptę – przed 1 listopada 2023 r. czy po tej dacie

czy realizujemy e-receptę po raz pierwszy, czy wykupujesz kolejną porcję leków na tę samą e-receptę.

Kolejną porcję leków, na następne 120 dni, otrzymamy po upływie ¾ tego okresu, czyli po 90 dniach od kupienia pierwszej porcji leków.

Ważne dawkowanie i zakupy w tej samej aptece

Jeżeli lekarz wystawił e-receptę na 365 dni, powinniśmy upewnić się, że wypisał na niej, jak dawkować lek. Jeśli nie określił dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni należy zrealizować w ciągu 30 dni.

Jeśli dany lek został wypisany przez lekarza w większej ilości (np. 9 opakowań) i kupujemy go „na raty”, to zakupy muszą odbywać się w jednej i tej samej aptece. Warto podkreślić, że różne leki z e-recepty możemy wykupić w kilku aptekach w różnym czasie, ale, kupując kolejne opakowania jednego leku, musimy wrócić do tej samej apteki.

Czy za niewykupienie leków na receptę grozi jakaś kara?

Nie, za niezrealizowanie e-recepty nie grozi żadna kara. Jednak należy pamiętać, że wystawionej e-recepty, której termin realizacji upłynął, nie da się przedłużyć. Należy poprosić lekarz o wystawienie nowej.