Bezpłatna aplikacja mobilna Ministerstwa Zdrowia mojeIKP zawiera wiele funkcjonalności, jak obsługa e-recepty, e-skierowań i możliwość szybkiego umówienia terminu szczepienia przeciw COVID-19. Jest stale rozszerzana.

"W nowej wersji aplikacji użytkownicy będą mogli skorzystać ze skanera leków, a na swoim profilu zobaczą też zdarzenia medyczne, które były ich udziałem. Dodatkowo mojeIKP zawiera teraz ułatwienie korzystania z programu +8 tygodni do zdrowia+ – aplikacja sama policzy odległość i czas w teście wysiłkowym, który poprzedza właściwy trening" – informuje Centrum e-Zdrowia.

mojeIKP można pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store. Łącznie aplikacja została zainstalowana już ok. 3,8 mln razy.

Jak informuje CeZ, skaner leków daje pacjentom dwa ułatwienia. Pierwsze polega na szybkim znalezieniu ulotki leku. Wystarczy otworzyć skaner w zakładce e-zdrowie, zeskanować z opakowania leku kod kreskowy lub kod QR. Po zeskanowaniu otworzy się ulotka leku (jeśli producent udostępnia ją w rejestrze).

Drugie ułatwienie, jakie daje skaner, to prostsze ustawienie przypomnienia o zażywaniu leku. Gdy otwieramy ulotkę przez zeskanowanie kodu – wystarczy kliknąć znaczek plusa, wybrać znaczek megafonu i dodać lek do przypomnienia. Gdy dodajemy lek do przypomnienia przez funkcję "przypomnienie o lekach" – wystarczy zeskanować kod zamiast – jak do tej pory – wpisywać nazwę leku.

Przy pierwszym użyciu skanera trzeba wyrazić zgodę na używanie kamery przez aplikację. Żeby pobrać ulotkę, trzeba mieć dostęp do Internetu.

W aplikacji mojeIKP pacjent zobaczy teraz historię swojego leczenia, także prywatnego. Jak wyjaśnia CeZ, gdy pacjent trafia do lekarza, dentysty, szpitala – na badanie lub leczenie, powstaje zdarzenie medyczne. Lekarz, przychodnia, szpital czy laboratorium mają obowiązek odnotować je w systemie.

CeZ informuje, że pacjent znajdzie "zdarzenia medyczne" w zakładce e-zdrowie, między e-skierowaniami a Unijnym certyfikatem covid. Może wybrać rok, a potem znaleźć dane zdarzenie lub wyszukać je według kategorii. Może też sprawdzić historię leczenia swojego dziecka do 18. roku życia i osoby bliskiej, jeśli go do tego upoważniła.

Przykładowe zdarzenia medyczne, jakie pacjent znajdzie w aplikacji mojeIKP, to np. pobyt w szpitalu, porada (konsultacja u lekarza, lekarza psychiatry lub dentysty w gabinecie lub przychodni), porada patronażowa (pierwsza wizyta lekarza u noworodka i jego rodziców, w ich domu), cykl leczenia (leczenie zaplanowane jako cały zestaw procedur medycznych wykowanych w określonym czasie, może obejmować np. cykl leczenia u lekarza specjalisty), wyrób medyczny (to np.: protezy, aparaty słuchowe i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, pieluchomajtki, sprzęt stomijny).

Centrum e-Zdrowia informuje także, że dzięki aplikacji mojeIKP można poprawić swoją kondycję poprzez program "8 tygodni do zdrowia". To bezpłatny plan bezpiecznych treningów na każdy tydzień, opracowany z myślą o osobach nieaktywnych i chorych przewlekle. Każdy zestaw zaczyna się od rozgrzewki, a kończy rozciąganiem.

Można go znaleźć w zakładce "profilaktyka". Po wejściu w program widać: plan treningowy (zalecany zestaw ćwiczeń na tydzień), test wydolnościowy (test chodu Rockport), ankietę PAR-Q (zawiera pytania o samopoczucie po wysiłku fizycznym, pozwala ustalić, czy przed treningiem trzeba skonsultować się z lekarzem), skalę Borga (pozwalającą samodzielnie ocenić zmęczenie po ćwiczeniach fizycznych).

Test wydolnościowy polega na przejściu 1,6 km i zarejestrowaniu w aplikacji, ile czasu to zajęło, a dodatkowo podaniu wagi, wieku i tętna. Dotychczas dane o odległości i czasie trzeba było wpisywać samodzielnie. Teraz to aplikacja policzy odległość i czas.

Aplikacja mojeIKP umożliwia teraz łatwe odbieranie e-recept i e-skierowań, przełączanie się między kontem rodzica a kontami dzieci, sprawdzanie dawkowania przepisanego leku, sprawdzanie historii e-recept i e-skierowań, wykupowanie leków w aptece przez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu, bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL, ustawianie przypomnienia o tym, kiedy i w jakiej formie należy zażyć kolejną dawkę leku, szybkie umówienie terminu szczepienia przeciw COVID-19, udostępnianie i pobieranie Unijnego certyfikatu covid (UCC), uruchamianie poradnika pierwszej pomocy w nagłej sytuacji, korzystanie z portalu Diety NFZ, sprawdzanie swojej wiedzy o zdrowym odżywianiu się dzięki comiesięcznym quizom, liczenie kroków, korzystanie z bezpłatnego planu bezpiecznych treningów "8 tygodni do zdrowia", dzwonienie na pogotowie oraz dostęp do numerów Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) i Telefonicznej Informacji Pacjenta, upoważnianie pracowników medycznych, placówek medycznych i farmaceutów do wglądu w dane medyczne.

Aplikacja działa także w trybie offline – dostępne są dokumenty medyczne pobrane przy ostatnim uruchomieniu aplikacji w połączeniu z Internetem. Można też uruchomić ją w trybie ciemnym.

(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/