Zatem w nowej wersji ustawy pojęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi odnosić się będzie do osoby: z zaburzeniami psychotycznymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które są zaliczane do zaburzeń psychicznych i wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia tej osoby w środowisku społecznym.