Eksperci zgodnie wskazują, że przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w instytut badawczy to właściwy krok. Zwracają jednak uwagę, że ścieżka, którą wybrano, by to zrobić, może spowodować problemy w praktyce.

Dziś wieczorem senackie komisje mają się zająć ustawą o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był to rządowy projekt, na podstawie którego jeden ze stołecznych szpitali resortowych zostanie przekształcony w instytut badawczy. Jak pisaliśmy (w tekście „Tak dla instytutu badawczego, nie dla super instytutu”, DGP nr 222/2022), w trakcie prac sejmowych krytykowano przyjęty dla tego procesu tryb, czyli specustawę, a także jej poszczególne regulacje, m.in. sześcioletnią kadencję dyrektora, przepisy dotyczące wysokości jego wynagrodzenia czy wymaganego wykształcenia zastępcy dyrektora ds. naukowych. Wskazywano również na brak jednomyślności w sprawie przekształcenia wśród pracowników i pytano, co stanie się z zadłużeniem szpitala.