Problem w tym, że o ile liczbowo wszystko się zgadza, o tyle nowelizacja w dalszym ciągu daje przyzwolenie, by w karetkach oraz na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) pracowali lekarze z inną specjalizacją niż medycyna ratunkowa czy anestezjologia i intensywna terapia. A to zdaniem naszych rozmówców błąd, bo nadal w zespołach będą specjaliści z dziedzin, które mają niewiele wspólnego z ratowaniem życia, jak np. alergologia czy balneologia. - Trzeba powiedzieć uczciwie, że część lekarzy w ZRM znalazła się tam z przypadku. Zasiedzieli się i jeżdżą od 30 lat, ale nikt przez ten czas nie weryfikował, czy potrafią oni np. resuscytować pacjenta. Ratownicy medyczni otwarcie nazywają ich „stemplami”, bo jedyne, co wnoszą do zespołów, to lekarska pieczątka - podkreśla Patryk Konieczka, przewodniczący Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej.