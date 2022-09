Programem objęte zostaną dzieci od 5. do 16. roku życia. Dlaczego ta grupa? Dla pięciolatków ma być to aspekt profilaktyczny (z uzasadnienia projektu wynika, że wraz z rozpoczęciem szkoły , czyli w wieku siedmiu lat, zmienia się tryb życia dziecka, a co za tym idzie – następuje tzw. pierwszy krytyczny okres posturogenezy). Z kolei granica 16 lat jest związana z zakończeniem procesu wzrastania.