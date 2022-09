Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 r. poz. 1817). Przedłuża ono do 30 września obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza, oraz w aptekach. To już kolejne wydłużenie – na mocy poprzedniego rozporządzenia miał on obowiązywać do końca wakacji