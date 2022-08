Jak wygląda to w praktyce? – Łącznie ok. 7,5 tys. ukraińskich dzieci przyjęło szczepionki w ramach programu szczepień ochronnych – informuje biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia. Uspokaja jednak, że poziom wyszczepienia na terenie Ukrainy nie jest wcale taki niski i wylicza, że np. przeciwko wirusowi polio wywołującym chorobę Heinego-Medina zabezpieczonych jest 84,2 proc. Ukraińców, przeciw odrze – prawie 90 proc., gruźlicy – ok. 82 proc., WZW B – prawie 81 proc., a krztuścowi– ok. 81 proc.