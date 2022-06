Dostęp do nagrań rozmów z dyspozytorami ma zostać jeszcze bardziej zawężony, pacjenci nadal nie będą mogli uzyskać zapisu swojego wezwania. Resort zdrowia tłumaczy, że to konieczne, by nie zniechęcić świadków do wzywania pomocy

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jej projekt został niedawno wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Zakłada ona m.in. wprowadzenie minimalnej liczby karetek z lekarzami, zmiany w finasowaniu zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), przedłużenie możliwości kierowania połączeń alarmowych bezpośrednio do dyspozytorni medycznych, z pominięciem centrów powiadamiania ratunkowego, porządkuje także czasy dotarcia ambulansów na miejsce zdarzenia (pisaliśmy o tym w tekście „Jedna karetka specjalistyczna na 10 zespołów podstawowych”, DGP nr 109/2022).