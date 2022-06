Przypomnijmy, w systemie PRM systematycznie maleje liczba specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), a ich rozkład w poszczególnych województwach jest nierównomierny i waha się od 13 proc. do 35 proc. ogólnej liczby. Wynika to przede wszystkim z trudności w pozyskaniu lekarzy do pogotowia, tym bardziej że ci sami specjaliści, których na rynku jest zbyt mało w stosunku do potrzeb, poszukiwani są przez szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Stąd konieczność wprowadzenia dolnego progu w stosunku do karetek z lekarzami.

Skróceniu czasu obsługi zgłoszenia ma także służyć utrzymanie - bezterminowo - możliwości kierowania połączeń alarmowych z numeru 999 bezpośrednio do dyspozytorni medycznych, z pominięciem centrów powiadamiania ratunkowego. Obecne brzmienie ustawy o PRM (Dz.U. z 2021 r. poz. 2153 i 2459) przewiduje kierowanie do centrów wszystkich połączeń telefonicznych z numeru 999 od 2024 r. Resort uznał jednak, że wydłużyłoby to znacznie czas obsługi zgłoszeń, a w konsekwencji również czas, w jakim pacjent otrzyma pomoc medyczną (potwierdzają to analizy - patrz infografika). Dlatego trzeba utrzymać możliwość bezpośredniego dodzwonienia się do dyspozytorni medycznej przez osoby wzywające pomocy

- To bardzo dobry pomysł, apelowaliśmy o to od dawna - mówi nam dyspozytor z Warszawy. Podkreśla, że kiedy dzwoni się na numer 112, zgłoszenie przechodzi przez dwie osoby - pierwsza pyta o adres i o to, co się stało, potem czeka na przełączenie do dyspozytora, który zbiera wywiad medyczny. - Niejednokrotnie nam to utrudniało pracę, bo operatorzy 112 wymyślali swoje rozpoznania (a nie muszą oni mieć wyksztalcenia medycznego). Tymczasem oni powinni ustalić miejsce zdarzenia i to, jakie służby wysłać, a połącznie przełączyć do medyków - tłumaczy.