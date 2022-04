Choć resort zdrowia nie opublikował jeszcze zgłoszonych w ich toku uwag, niektóre środowiska ogłosiły już swoje stanowiska. Skierowany do opiniowania projekt zawiera rozwiązania wypracowane w trójstronnym zespole ds. zdrowia. – Obecna propozycja to odzwierciedlenie porozumienia, do którego doszliśmy, bardzo tego pilnowałem. Wskaźniki (służące do ustalania minimalnych stawek, przez które mnoży się średnią krajową, by wyliczyć kwoty przyporządkowane danym grupom zawodowym – red.) są takie, jakie tam wypracowaliśmy. Oczywiście nie wszyscy są zadowoleni, ale staraliśmy się w miarę możliwości uwzględniać postulaty – mówił w niedawnym wywiadzie dla DGP wiceminister zdrowia Piotr Bromber.