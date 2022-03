Kierownictwo szpitali niepokoi to, czy nie będzie problemów z rozliczaniem pacjentów, którzy nie mają numeru PESEL, tym bardziej że – jak sygnalizują dyrektorzy – jest spora grupa osób, które nie zamierzają o niego wnioskować, licząc na szybki powrót do ojczyzny. Problematyczny może być także ich zdaniem brak adresu. Rafał Janiszewski, właściciel kancelarii doradzającej placówkom medycznym, uspakaja jednak, że nie należy się spodziewać takich komplikacji. – Wprowadzone na gruncie specustawy rozwiązania działają, a osoby bez PESEL-u rozlicza się na podstawie dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, zaś miejsce zamieszkania w zasadzie NFZ nie interesuje – mówi. Jak dodaje, problem rzeczywiście był z osobami, które przybyły do Polski przez inne kraje, ale wyeliminowała go ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, już ogłoszona i obowiązująca z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. (Dz.U. poz. 682).