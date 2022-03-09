Стрес – це один із факторів, які можуть сприяти посиленню нападів епілепсії. Уже зараз громадяни України, які змагаються з епілепсією, можуть зателефонувати за цим номером: +48 503 924 756. На інфолінії можна отримати медичні поради, невідкладну допомогу та рецепт, який дозволить придбати необхідні ліки. Безкоштовна гаряча лінія працює українською, російською та польською мовами.

Reklama Хто може скористатися інфолінією? Reklama люди з епілепсією, які прибули до Польщі та терміново потребують медичної консультації (як стаціонарної, так і онлайн);

люди з епілепсією в анамнезі або з симптомами епілепсії;

люди з діагностованою хворобою, яким потрібен рецепт на ліки. Інфолінія працює за номером: +48 503 924 756. Також можна написати на електронну пошту: ukr@fundacjaemergen.com. Організаторами акції є Fundacja Rozwoju Medycyny Cybernetycznej EMERGEN і Centrum Terapii Padaczki Neurosphera.