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Хто може скористатися інфолінією?

  • люди з епілепсією, які прибули до Польщі та терміново потребують медичної консультації (як стаціонарної, так і онлайн);
  • люди з епілепсією в анамнезі або з симптомами епілепсії;
  • люди з діагностованою хворобою, яким потрібен рецепт на ліки.

Інфолінія працює за номером: +48 503 924 756. Також можна написати на електронну пошту: ukr@fundacjaemergen.com.

Організаторами акції є Fundacja Rozwoju Medycyny Cybernetycznej EMERGEN і Centrum Terapii Padaczki Neurosphera.