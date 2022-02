Nowy wykaz placówek zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do końca czerwca 2027 r. Datę końcową dodał Senat w jednej z zaproponowanych przez siebie poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta ma na celu przede wszystkim wydłużenie o kolejne pół roku okresu obowiązywania obecnego wykazu lecznic zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Wprowadza też zasadę, że za podstawę wyliczenia ryczałtu na ten rok mają posłużyć dane za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19. Poza tym znalazły się w niej przepisy, dzięki którym studenci medycyny zyskają więcej czasu na złożenie wniosków o kredyt. Okres ich składania ma zostać wydłużony do końca roku akademickiego 2021/2022 z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat za oba semestry tego roku. Senat zaproponował dwie poprawki do ustawy. Jak mówiła przewodnicząca senackiej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera, zostały one zaakceptowane przez resort zdrowia. Obie dotyczą doprecyzowania terminów określonych w ustawie