Blady strach padł na szpitale, bowiem od lat duża część z nich przynosi straty, a spora część z nich jest prowadzona w formie spółek prawa handlowego (najczęściej spółki z.o.o.). Co więcej – obecna sytuacja związana z pandemią i wzrostami kosztów prowadzenia działalności spowoduje, że wiele placówek nie osiągnie zysku powyżej 1 proc., a co za tym idzie – będzie musiała zapłacić daninę. Oszacowano, że dla średniej wielkości szpitala powiatowego jest to kwota ok. 500 tys. zł rocznie. Nałożenie obowiązku zapłaty takiej kwoty pogrążyłoby szpitale – z ogłoszeniem upadłości części podmiotów włącznie (pisaliśmy o tym w tekście „CIT może pogrążyć szpitale przed wielką reformą”, DGP nr 27/2022).