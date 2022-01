Rekompensaty za NOP-y wynoszą od 3 tys. zł w przypadku konieczności obserwacji w związku z szokiem anafilaktycznym aż do 100 tys. zł za hospitalizację powyżej 120 dni. Co istotne, ustawa w ogóle nie odnosi się do śmierci w wyniku zaistnienia NOP – w tym przypadku resort wskazywał konieczność wszczęcia postępowania przed sądem. Świadczenie może zostać powiększone o „dodatki” w przypadku choćby konieczności wykonania zabiegu w znieczuleniu ogólnym i hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii, jednak całkowita kwota wypłacona pacjentowi nie może przekroczyć 100 tys. zł. W tym roku na te świadczenia rząd przeznacza 0,4 mln zł. W ocenie skutków regulacji ustawy mowa jest o ok. 200 wypłatach w tym roku.