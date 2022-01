Jeszcze pod koniec grudnia wydawało się, że sytuacja jest patowa – resort argumentował, że tak wyśrubowane wymogi są konieczne. Finalnie jednak przepisy, które weszły w życie, wydają się odpowiadać oczekiwaniom farmaceutów. Już nie izba przyjęć, a pokój opieki farmaceutycznej – w formie oddzielnego pomieszczenia albo wyodrębnionej, zapewniającej intymność części tzw. izby ekspedycyjnej lub pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe, przeznaczone na czas szczepień wyłącznie dla pacjentów. Doktor Piotr Merks z Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW wskazuje, że rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu to standardy, które sprawdzają się w wielu krajach już od 2003 r. Jego zdaniem ostateczna decyzja resortu napawa optymizmem – tym bardziej że od tego tygodnia apteki mogą także szczepić na grypę. – Na 12 stycznia br. farmaceuci podali 1 111 000 szczepionek. Co ciekawe, o ile w przypadku innych punktów zainteresowanie pacjentów od jakiegoś czasu maleje, to w przypadku aptek mamy do czynienia z tendencją wzrostową – podkreśla dr Merks.