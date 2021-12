To pokazuje, jak wiele osób bada się na własną rękę. Ryzyko z tym związane jest takie, że pozytywny wynik nie trafia do żadnych baz danych. Co więcej, nikt nie sprawuje nad taką osobą kontroli, nie weryfikuje, czy odbywa izolację, czy nie. Z reguły taka osoba trafia do systemu dopiero wówczas, gdy jej stan znacznie się pogorszy i zgłosi się do lekarza pierwszego kontaktu z prośbą o pomoc . – Uważają, że to utrudni im życie, a poza tym jest też presja otoczenia: pozytywny wynik oznacza, że np. jeżeli jest to szkolne dziecko, to cała klasa jest kierowana na kwarantannę, nieszczepieni domownicy również – tłumaczy jeden z lekarzy.