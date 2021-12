Całkowicie odmienne spojrzenie na sprawę miał natomiast Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazał on przede wszystkim na to, że choć każda reklama jest jednocześnie informacją, to nie można takiej analogii zastosować w drugą stronę. Jak przytoczono w uzasadnieniu wyroku, zamieszczenie jedynie logotypu, lokalizacji i godzin otwarcia apteki „jednoznacznie (…) przekonuje o tym, że tekst ten pozbawiony był jakiegokolwiek elementu perswazji i ograniczał się do warstwy informacyjnej, która odnosiła się wyłącznie do lokalizacji oraz godzin otwarcia apteki. Tego rodzaju przekaz z całą pewnością odpowiada więc informacji o «lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego», która – jak wynika to ze zdania drugiego art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego, nie jest reklamą apteki i to nawet przy szerokim podejściu do rozumienia pojęcia «reklamy apteki»”. Sąd uznał więc, że doszło do nadinterpretacji przepisów , a działanie przedsiębiorcy w tej sprawie było zgodne z prawem. Wyrok jest prawomocny.