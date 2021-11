Rzecznik resortu zdrowia komentując środowe dane dotyczące sytuacji epidemiczne w kraju, jeśli chodzi o liczbę zgonów wskazał, że nie są to śmierci osób zakażonych ostatniej doby.

"Smutna statystyka zgonów to jest najpierw pokłosie zakażenia, potem przewiezienia karetką, najczęściej do szpitala, potem po tygodniowym lub dwutygodniowym pobycie w szpitalu zgon" - zauważył Andrusiewicz.

"Mamy mniej więcej 1500 wyjazdów covidowych karetek na dobę, na około 10 tys. wyjazdów karetek w ogóle w kraju (...), z czego blisko połowa tych wyjazdów są to wyjazdy do pacjentów z obniżoną saturacją, często z bardzo obniżoną saturacją. Ci pacjenci niejednokrotnie z karetki to są pacjenci, którzy po raz pierwszy mają wykonywany test właśnie w karetce pogotowia, co już świadczy o tym jak podchodzimy do swojego zdrowia, jako Polacy, a po drugie są to pacjenci, którzy mają już na tyle obniżoną saturację, tak długo czekali w domu, przez tydzień, dwa tygodnie choroby, że bezpośrednio trafiają z karetki pod respirator" - powiedział Andrusiewicz.

"Więc jeżeli mówimy to tych smutnych statystykach zgonów to musimy popatrzeć na własne zachowania, żeby nasze zachowanie determinował nasz wzgląd na zdrowie. Nie możemy czekać z wykonaniem testu dopiero, kiedy przyjedzie do nas karetka" - wskazał. "Gros pacjentów informuje zbyt późno lekarzy i służby medyczne o swoim stanie zdrowia" - dodał.

Podał, że dochodzi też do "sytuacji, o których informują lekarze, że niejednokrotnie pacjent trafiający pod respirator odmawia pomocy respiratora, bo dla niego groźniejszy jest respirator niż sam covid".

W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że badania potwierdziły 24 239 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 463 osoby z COVID-19. To najwyższe wyniki w tej fali pandemii.

Nowe zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (5084), śląskiego (2728), wielkopolskiego (2135), lubelskiego (1938), dolnośląskiego (1712), łódzkiego (1543), małopolskiego (1538), zachodniopomorskiego (1238), pomorskiego (1015), podkarpackiego (988), podlaskiego (984), kujawsko-pomorskiego (973), warmińsko-mazurskiego (790), opolskiego (531), świętokrzyskiego (491) i z lubuskiego (363). W 188 informacjach o zakażeniach nie wskazano adresu, dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Tydzień temu, 10 listopada, zanotowano 18 550 nowych przypadków nowych zakażeń i 269 zgonów. Dwa tygodnie temu, 3 listopada, resort zdrowia informował 10 429 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 124 osób z COVID-19.