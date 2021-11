Kluczowe znaczenie ma tutaj art. 7 ust. 2 projektu ustawy, który zawiera katalog osób uprawnionych do stwierdzania tego typu zgonów i wskazuje, że są to odpowiednio w kolejności: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz sprawujący opiekę w podmiocie udzielającym świadczeń ambulatoryjnie, lekarz udzielający świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, lekarz udzielający świadczeń w innym podmiocie niż wyżej wskazane, kierownik zespołu ratownictwa medycznego, a w innych przypadkach koroner. Na tle brzmienia tego przepisu nasuwa się wniosek, że większości zgonów nie będzie stwierdzał powoływany tą nowelą koroner, ale inni wymienieni wyżej lekarze. Można więc postawić pytanie co do zasadności w ogóle wprowadzania koronera, skoro ma on de facto tylko wyjątkowo stwierdzać zgon. Jeśli przepisy wejdą w życie w projektowanym brzmieniu, to większość zgonów będą stwierdzać lekarze pracujący w ratownictwie medycznym, podstawowej opiece zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Uzasadnione wydaje się jednak oczekiwanie, że skoro ustawodawca decyduje się wprowadzić do systemu koronera, to co do zasady właśnie on powinien stwierdzać pozaszpitalne zgony, a dopiero gdy z jakichś nadzwyczajnych powodów nie jest to możliwe, wówczas powinien robić to inny lekarz.