Niewykluczone, że w kolejnych dniach będzie ich przybywać. To akcja protestacyjna Porozumienia Rezydentów (PR) zorganizowana w reakcji na decyzje rządu podejmowane w ostatnich tygodniach. Zachęcają oni koleżanki i kolegów, by ocenili stan swojego zdrowia i ewentualnie wzięli chorobowe.

W ubiegłym tygodniu kroplą, która przelała czarę, było zamieszanie związane z egzaminami specjalizacyjnymi. Rezydenci od dłuższego czasu apelowali, by w związku z sytuacją epidemiczną odwołać część ustną PES – tak jak w zeszłym roku. Tym bardziej że wielu z nich wzięło urlopy, by się uczyć, a obecnie bardziej przydaliby się w pracy. Tymczasem minister zdrowia najpierw zawiesił wszystkie egzaminy, które nie zaczną się przed 19 marca br. (miały być wznowione po 17 maja), a dzień później się z tej decyzji wycofał. Apel o odwołanie ustnych wciąż pozostaje aktualny. Wczoraj szef stołecznej izby lekarskiej Łukasz Jankowski po raz kolejny prosił ministra o spotkanie w tej sprawie.

Ale nie chodzi tylko o PES. – Głównym powodem jest sytuacja w systemie ochrony zdrowia, która jest efektem wieloletnich zaniedbań. Już przed epidemią było zbyt mało lekarzy, by normalnie leczyć pacjentów, teraz jest jeszcze gorzej. Minister zdrowia nie robi nic sensownego, żeby epidemię zwalczyć – to jeszcze można zrozumieć, bo sytuacja jest tak kryzysowa, że trudno być przygotowanym, ale można chociaż spróbować szanować personel medyczny, zamiast na każdym kroku nim gardzić i pomiatać – mówi Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów (PR).

Przyznaje jednocześnie, że decyzja o takiej formie protestu – czyli powstrzymania się od pracy – była trudna ze względu na pacjentów. Czy może to spowodować trudności z dostępem do leczenia? Zdaniem Piotra Pisuli lokalnie jest to możliwe. Do PR docierały informacje o konieczności zmian w grafikach i organizacji pracy placówek. Ale, jak dodaje, organizatorom akcji chodzi nie tyle o dezorganizację systemu, ile zwrócenie uwagi na jego problemy.