Wciąż jednak wątpliwości budzi to, czy przywilej pierwszeństwa dla tej grupy zawodowej był konieczny, skoro co najmniej jeszcze przez pół roku na uczelnianych korytarzach nie będzie tłumów. Ministerstwo Edukacji i Nauki bowiem przedłużyło możliwość zdalnego kształcenia studentów do 30 września. Uczelnie jednak bronią przywileju pierwszeństwa dla akademików. – Szczepienia kadry akademickiej mają na celu umożliwienie prowadzenia zajęć praktycznych na uczelni. Część tych o charakterze empirycznym wymaga kontaktu student – nauczyciel – przekonuje Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego.