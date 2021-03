Na problem ten zwróciły uwagę posłanki KO. W interpelacji pytają one m.in. o to, w jakim przypadku pacjent może domagać się osobistej wizyty u lekarza zamiast teleporady. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że jest to możliwe zawsze, gdy uzasadnia to stan zdrowia. Zgodnie z ostatnią opublikowaną w poniedziałek nowelizacją rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 r. poz. 427) prawem pacjenta jest bezpośredni kontakt z lekarzem i może on nie wyrazić zgody na zdalną formułę udzielania świadczenia.