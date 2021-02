Prof. Horban zapytany w TVN 24, czy minister zdrowia wyda rozporządzenie, na mocy którego zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych, odpowiedział: "Mam nadzieję, że tak będzie. Tak."

"Oprócz tego, że pan minister wyda rozporządzenie, to jest jeszcze apel do państwa, aby do tego rozporządzenia się jeszcze zastosować" - zaznaczył. Dodał, że minister informację w sprawie maseczek chirurgicznych poda w piątek.

"Chodzi o to, żeby używać porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem" - wyjaśnił.

Prof. Horban wyraził zaniepokojenie, że pod koniec przyszłego tygodnia dzienna liczba zakażeń może sięgnąć 10–15 tys. Wówczas – jego zdaniem – należałoby rozważyć powrót do poprzednich obostrzeń.

Do słów w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się sam minister zdrowia. - Dzisiaj takiego rozporządzenia nie będzie, ale zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny zostać dookreślone, jeśli chodzi o standard ich noszenia, bo mamy wskazane pewne zamienniki w postaci np. szalików i trzeba będzie z tego zrezygnować - powiedział Adam Niedzielski.

Minister Zdrowia zapewnił, że "trzeba również dać wyraźny sygnał w sprawie przyłbic, które również są zbyt często noszone". Według Adama Niedzielska one nie zapewniają takiego poziomu bezpieczeństwa, jak najprostsza maseczka. Polityk doprecyzował, że nowe przepisy w tym zakresie mogą pojawić się w przyszłym tygodniu.