Drugą przyczyną jest to, że grupą priorytetową do szczepienia byli również pracownicy służby zdrowia. Biały personel to zaś silnie sfeminizowana grupa zawodowa. O ile np. wśród prawie 100 tys. lekarzy, z których zaszczepiło się 95 proc., różnica proporcji między płciami nie jest duża (52 tys. kobiet i 39 tys. mężczyzn), to już wśród pielęgniarek zdecydowanie przeważają kobiety. W sumie w Polsce jest ponad 216 tys. pielęgniarek i ponad 90 proc. z nich to kobiety. A duża część tej grupy otrzymała już drugą dawkę szczepionki – to pogłębia jeszcze dysproporcję płciową.