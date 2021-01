Konieczność wszczęcia procedury bez udziału pacjenta będzie miała miejsce w sytuacji, gdy zagraniczny podmiot medyczny (w tym przypadku szpital) uzna dokument ubezpieczenia pacjenta (najczęściej EKUZ lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ). Nie wystawia on w takim wypadku pacjentowi rachunku, a koszty rozlicza z instytucją ubezpieczeniową w swoim kraju. Następnie instytucja ta kieruje roszczenie do NFZ . Druga z procedur polega zaś na refundacji kosztów leczenia za granicą poniesionych bezpośrednio przez pacjenta. Ma to miejsce, gdy we wspomnianej wyżej sytuacji szpital nie uzna przedstawionego przez obcokrajowca dokumentu ubezpieczenia i obciąży go kosztami. Pacjent zmuszony jest zapłacić, stąd po powrocie do kraju, w którym jest ubezpieczony, składa wniosek o zwrot poniesionych kosztów.