Grzegorz Połaski jest pielęgniarzem pracującym od lat przy pacjentach wymagających wentylacji domowej. – Większość z nich nie jest w stanie samodzielnie siedzieć. Gdyby rodziny nie zgodziły się wziąć ich do domu, byliby zapewne pacjentami oddziałów intensywnej terapii szpitali albo znajdowaliby się pod respiratorem w którymś z ZOL-i. Różnica między nimi a tymi, którzy są w instytucjach, polega na tym, że to rodzina wzięła na siebie trud opieki – podkreśla. Również jego zdaniem ci pacjenci powinni zostać zaszczepieni. – Owszem, pielęgniarze odwiedzający chorych jako personel medyczny są w grupie zero. I np. ja już jestem po szczepieniu. Jednak ciężar odpowiedzialności nad pacjentem w domu spoczywa przede wszystkim na jego bliskich, którzy są z nim przez całą dobę. To opiekunowie nieformalni, którzy muszą kontaktować się ze światem zewnętrznym, robiąc chociażby zakupy czy chodząc do pracy. Każde takie ich wyjście wiąże się z obawą, że przyniosą do domu koronawirusa.