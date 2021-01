O zdanie na temat powodów fiaska wizji autorów ustawy zapytaliśmy samych zainteresowanych. Co ciekawe, są oni zaskoczeni narracją prowadzoną na etapie uchwalania tych przepisów , bowiem do tej pory nie mieli świadomości, iż ich udział w walce z COVID-19 został przewidziany przez rząd właśnie w taki sposób. – Trudno powiedzieć, co będzie, gdy ruszą powszechne szczepienia, ale na dzień dzisiejszy nic mi nie wiadomo o szczepieniach przez dentystów, a sam prowadzę klinikę w Krakowie – wskazuje Tomasz Rozwadowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej.

Andrzej Cisło, stomatolog i wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wskazuje, że jeśli w istocie taka miałaby być rola dentystów, to przepis został po prostu źle skonstruowany. – W ustawie zrównano uprawnienia lekarzy dentystów z lekarzami. Jeśli ta regulacja w istocie miałaby służyć zaangażowaniu dentystów wyłącznie w program szczepień, to zamiast tego powinno się po prostu rozszerzyć katalog podmiotów, które mogą to robić – podkreśla.

Niemniej jednak stomatolodzy niezbyt chętnie garną się do szczepień. Wskazują, że sam zastrzyk nie jest problemem – w przeciwieństwie do zakwalifikowania do szczepienia. – Zaszczepienie wiąże się z zebraniem wywiadu oraz podjęciem decyzji, która przecież może być brzemienna w skutkach. Dodajmy do tego fakt, że lekarze dentyści mają sporo własnej pracy. Stąd nie dziwi, że raczej nie zgłaszają się tłumnie do programu – argumentuje Andrzej Cisło.