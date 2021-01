Dlatego też od marca do sierpnia w systemie informatycznym NFZ odsetek teleporad utrzymywał się na poziomie ułamka procentu (0,08–0,02). Znacząco wzrósł dopiero we wrześniu – do 16,28 proc., a w październiku o kolejne 10 proc. – do 26,12 proc. (takie dane przedstawił wiceminister na 23 grudnia 2020 r.).