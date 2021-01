Jest to nowy egzamin dla lekarzy cudzoziemców, chcących podjąć pracę w Polsce, wprowadzony nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 16 lipca 2020 r. (Dz.U. poz. 1291). Na podstawie pozytywnego wyniku LEW albo LDEW można się ubiegać o uznanie kwalifikacji; może przystąpić do niego osoba, która uzyskała w państwie nienależącym do UE dyplom uprawniający do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów.