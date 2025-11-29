Dane pochodzą z obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego z 17 listopada 2025 r. i są oficjalnym wykazem przekazywanym do Komisji Europejskiej. Dla wielu konsumentów to ważna informacja, bo realnie pokazuje, co mamy w butelce. Choć półki sklepowe wyglądają podobnie, różnice w składzie i statusie prawnym potrafią być ogromne.

GIS opublikował nowy wykaz. Lista wód mineralnych 2025 jest dłuższa – sprawdź, które marki zyskały status „mineralnych”

Co roku producent, który chce, aby jego woda była sprzedawana jako naturalna woda mineralna, musi przejść cały proces weryfikacji. To nie tylko badania składu, ale też opiniowanie przez jednostki naukowe wskazane przez GIS. Dopiero potem Inspektorat podejmuje decyzję i publikuje ją w formie obwieszczenia. W tym roku listę rozszerzono i potwierdzono aż 119 produktów, w tym zarówno polskie źródła, jak i zagraniczne (np. z Armenii czy Wielkiej Brytanii).

Dlaczego aktualizacja listy wód mineralnych 2025 jest ważna dla konsumentów i producentów?

Bo określenie „naturalna woda mineralna” jest chronione prawem. Nie można go używać marketingowo – musi wynikać z badań i spełnienia restrykcyjnych norm. Lista obejmuje m.in.:

popularne marki z całej Polski (np. Muszynianka , Cisowianka , Nałęczowianka , Perlage , Kropla Beskidu ),

, , , , ), wody z uzdrowisk (Polanica-Zdrój, Busko-Zdrój, Krynica-Zdrój),

wody o bardzo wysokiej mineralizacji,

marki niszowe dostępne tylko regionalnie.

Jak GIS decyduje, która woda może używać nazwy „naturalna woda mineralna”?

Proces jest dłuższy, niż wielu się wydaje. GIS nie „przyklepuje” wód na podstawie deklaracji producenta – wymaga twardych dowodów.

W praktyce wygląda to tak:

producent składa wniosek wraz z wynikami badań,

odpowiednia jednostka naukowa ocenia, czy skład jest stabilny,

sprawdza się mineralizację, czystość, pochodzenie i profil fizykochemiczny,

GIS wydaje decyzję i kieruje wykaz do Komisji Europejskiej.

W uproszczeniu: „naturalna woda mineralna” → stabilny skład + odpowiednio wysoka mineralizacja + ochrona źródła + potwierdzenie naukowe.

Pełna lista wód uznanych przez GIS za naturalne wody mineralne (2025) – sprawdź, czy jest tu twoja marka

To oficjalny wykaz z obwieszczenia z 17 listopada 2025 r. Wszystkie poniższe wody spełniają kryteria naturalnych wód mineralnych (format: nazwa handlowa; źródło; miejsce wydobycia):

Anka; Anka (Dąbrówka, Marta, Mieszko, Młynarz); Szczawno-Zdrój,

Aqua Gryf; Nr 1-Hania; Przybiernów,

Aqua Natural; S-4; Szałe-Trojanów,

Aqua Zdrój+; PL-1, Pieniawa Józefa 1; Polanica-Zdrój,

Arctic+; K2; Kutno,

Augustowianka; M II; Augustów,

Aviamore; PL-2; Polanica-Zdrój,

Beskid Zdrój; Alvin-Pol-7; Stępina,

Beskidy; SB-5; Sucha Beskidzka,

Buskowianka Zdrój; Nowy Nurek; Busko-Zdrój,

Buskowianka Zdrój; Wełecz II-Zdrój; Wełecz,

Bystra; Nr 1; Długie k. Lublina,

Cechini Muszyna; (Anna, Anna II, Józef, Karolina, Marcin II); Muszyna,

Cisowianka; (Nr 3, Nr 6); Drzewce k. Nałęczowa,

Dar Natury; Dar; Włoszakowice,

Dolina Baryczy; Marcin; Wierzbno,

Eva Zdrój; MI; Augustów,

Fairbourne; FS2 (Nr 12); Montgomery, Wielka Brytania,

Galicjanka Muszyna; Z-3, Z-3A; Zubrzyk,

Galicya; Galicya; Narol,

Helena; PD-4; Szczawnica,

Id’Eau; Nr 4; Borucin,

Inowrocławianka Kujawska; Nr 2; Inowrocław,

IQI; IQI (15E-1); Czyżów,

Janowianka; S-1; Janów,

Java; Humniska; Humniska, gm. Brzozów,

Jermuk; Nr IV-K (Jermuk); Jermuk, Armenia,

Jurajska; Jurajska; Postęp,

Jura-Skałka; Nr 2 Skałka; Skałka,

Juroff; Postęp Nr 1 – Postęp,

Jurowianka; Postęp Nr 2 (P2) – Postęp,

Kania; Jana (Nr 1); Bielice, gm. Biskupiec Pomorski,

Kinga: Z-12; Zubrzyk,

Kinga Pienińska; (Św. Kinga, Kinga-2, SW-1, Zdrój-6, Zdrój-7, Zdrój-9, SW-9); Krościenko,

Koracjusz Beskidzki; SB-3; Sucha Beskidzka,

Kropla Beskidu; (M-2, M-6, P-IVa, T-IV, T-Va, T-VIIa, T-Xa, T-XIa, W-5, W-6, W-7); Muszynka, Tylicz, Wojkowa,

Kropla Délice; (P-VIa (Zbigniew), T-III (Stanisław), T-IX (Ignacy); Powroźnik, Tylicz,

Krynica Minerale; P1; Krynica-Zdrój,

Kryniczanka; (Zdrój Główny, Jan 13a, Nr 7, Nr 9); Krynica-Zdrój,

Kryniczanka Active; Nr 6; Krynica-Zdrój,

Krystalia Muszyna; Józef-Stanisław; Muszyna,

Krystynka; 19a; Ciechocinek,

Life; Nr 6 Life; Wschowa,

Magnevita; Marter 1; Sierpc,

Magnuszewianka; Nr 1; Magnuszew Duży 3,

Marter 2; Marter 2; Sierpc,

Masuria Spring; Masuria Spring; Iłowo-Osada,

Mateczny Zdrój; M-4, Geo-2A; Kraków,

Mila Muszyna; Piotr; Muszyna,

Minervita; HS-1; Humniska, gm. Brzozów,

Muszyna Minerale; P-III, P-IV, P-14; Powroźnik, Krynica-Zdrój,

Muszyna Zdrój; (IN-2 bis, Z-8); Muszyna,

Muszynianka: (A-5, M-2, M-4, M-7, P-1A, P-2, P-4, P-6, P-7, WK-1); Andrzejówka, Milik, Muszyna,

Muszynianka Plus: (A-1, K-2, M-2, M-3, M-5, O-1, M-13); Andrzejówka, Milik,

Muszynianka Zdrój; A (różne źródła); Krynica-Zdrój, Jastrzębik, Powroźnik,

Muszyńskie Zdroje; Milusia; Muszyna,

Nałęczowianka; Nałęczowianka; Kolonia Bochotnica,

Nałęczowianka; Nałęczowianka 2 (Nr 7); Nałęczów,

Nałęczowianka; Nałęczowianka (2 i 3); Kolonia Bochotnica, Nałęczów,

Nałęczów Zdrój; Nałęczów Zdrój; Drzewce k. Nałęczowa,

Nata Aqua Minerale; Nr 4; Borkowo,

Norvil Muszyński; Z-2, Z-3; Zubrzyk,

Od Nowa; Anna; Muszyna,

Oshee Mineral Water; Nr 5; Borkowo,

Ostromecko; Źródło Marii; Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska,

Perlage; Perlage; Drzewce k. Nałęczowa,

Perła Połczyńska; 2A; Połczyn-Zdrój,

Perła Swoszowic; OP-1; Kraków,

Pilska; ZP-3; Piła,

Piwniczanka; (P-5, P-6, P-8, …); Piwniczna-Zdrój,

Podkarpacka; D-2A; Rymanów-Zdrój,

Polanicka Mineral; 10M; Gorzanów,

Polanickie Minerały; PL-1, PL-2; Polanica-Zdrój,

Polaniczanka: PL-1; Polanica-Zdrój,

Polaris Muszyński: Z-2; Zubrzyk,

Polaris pH; 2z; Borucin,

Polaris Plus; 15E2; Czyżów, gm. Kleszczów,

Polaris 1A; Polaris 1A; Biała,

Polaris2; Polaris2; Myszków,

Polaris3; Polaris3; Włoszakowice,

Polaris4; ZR/3; Radom,

Potok z Jury; S1, S2; Myszków,

Potok z Jury; S-1, S-4; Myszków,

Rabka Zdrój; EC-1; Szczawa,

Rodowita z Roztocza; ŚWR-1; Grabnik, gm. Krasnobród,

Rodowita z Roztocza; ŚWR-2; Grabnik, gm. Krasnobród,

Rzeszowianka; S2; Borek Stary,

Saguaro Muszyńskie; Z-2, Z-3, Z-3a, Z-8; Zubrzyk,

Saguaro Muszyńskie Zdrój; (Józef, Karolina, Anna, Damian); Muszyna,

Sairme; 3A; Sairme, Gruzja,

Santa Marta; PJ-1, PL-2; Polanica-Zdrój,

Selenka Wieniec Zdrój; Nr V; Wieniec-Zdrój,

Skarb z Głębi Natury Muszyna: K-1; Muszyna,

Skarb Życia Muszyna; (wiele źródeł); gm. Muszyna, Szczawiczne,

S-2; S-2; Damnica,

S-5; S-5; Turów,

S-8; S-8; Damnica,

Smak Muszyny: Milusia, Piotr – Muszyna,

Staropolanka Plus: J-150a – Jeleniów,

Staropolanka 800; (PJ 1 i 2), PL-1; Polanica-Zdrój,

Staropolanka 2000; P-300a; Polanica-Zdrój,

Staropolska; Nr 1; Iłża,

Sudecki Zdrój; Viviana; Wirki 53, gm. Marcinowice,

Sudety; Sudety; Gorzanów,

Sudety+; 9M; Gorzanów,

Tymieniczanka; Nr 1; Tymienice,

Ustronianka Biała; Nr 1-Basia; Biała,

Veroni Mineral; ZR/1; Radom,

Verva; J-150; Jeleniów k. Kudowy-Zdrój,

Verva+; Józef, Karolina; Muszyna,

Wielka Wienecka; Nr 4; Wieniec-Zdrój,

Woda K1; K1; Kozietuły,

Woda K-1/K-2; K-1/K-2; Kozietuły Nowe,

Woda K2; K2; Kozietuły,

Wysowianka; W-12, W-24; Wysowa-Zdrój,

Wysowianka Zdrój; R1; Wysowa-Zdrój,

Wyswianka Zdrój Plus; M1, M2; Mochnaczka Wyżna,

Zakopiańska; Zakopiańska; Szczawa,

Złoty Potok; S2; Złoty Potok.

Największe zaskoczenia na liście wód mineralnych 2025. Co się zmieniło od zeszłego roku?

Choć zestawienie nie ma charakteru „rankingu”, możemy zwrócić uwagę na kilka trendów:

coraz więcej polskich marek regionalnych jest zgłaszanych i potwierdzanych,

jest zgłaszanych i potwierdzanych, rośnie udział wód o wyższej mineralizacji ,

, w wykazie pojawia się kilka marek zagranicznych – to rzadkość,

część marek dostępnych w dyskontach ma status pełnoprawnych wód mineralnych (np. Saguaro).

Co to oznacza w praktyce? Że woda „tanio z marketu” może mieć równie oficjalny status jak te z segmentu premium.

Dlaczego lista GIS budzi emocje? Konsumenci mają dwa główne pytania

W sieci po publikacji obwieszczenia najczęściej pojawiają się pytania:

1. Czy moja ulubiona woda rzeczywiście jest mineralna?

Wiele marek na rynku to wody źródlane – nie są gorsze, ale mają inny skład i inną regulację prawną. Teraz łatwo sprawdzić, które wody faktycznie przechodzą proces naukowej weryfikacji.

2. Czy status „wody mineralnej” przekłada się na zdrowie?

Nie zawsze, ale wody mineralne mają stabilny i udokumentowany skład. Często zawierają więcej magnezu, wapnia lub wodorowęglanów. Lepiej sprawdzają się przy zwiększonym wysiłku, odwodnieniu lub diecie ubogiej w minerały.

