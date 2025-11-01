Pomoc medyczna w weekendy i święta – gdzie się zgłosić

Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej działają od godz. 18.00 do 8.00 następnego dnia w dni powszednie oraz całą dobę w soboty, niedziele i święta.

Wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki – niezależnie od miejsca zamieszkania czy ubezpieczenia. Pomoc jest bezpłatna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Adresy punktów nocnej opieki można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl oraz na stronie NFZ.

Jaką pomoc można uzyskać w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Pacjent ma prawo do:

porady lekarskiej,

zabiegów pielęgniarskich (np. zastrzyków),

wystawienia zwolnienia lekarskiego,

e-recepty na potrzebne leki.

W ramach tej opieki nie otrzymuje się jednak:

wizyt kontrolnych w związku z wcześniejszym leczeniem,

recept na leki przyjmowane stale w chorobach przewlekłych,

zaświadczeń o stanie zdrowia.

Kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy skorzystać, gdy:

nastąpi nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia,

domowe sposoby i leki bez recepty nie przynoszą poprawy,

oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ mogłoby pogorszyć stan zdrowia.

Dotyczy to m.in.:

infekcji z wysoką gorączką,

bólu brzucha lub głowy nieustępującego po lekach,

biegunki, wymiotów, szczególnie u dzieci i seniorów,

zaostrzenia objawów chorób przewlekłych.

W nagłych przypadkach – numer 112 lub 999

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112 lub 999.

Zespoły ratownictwa medycznego działają całą dobę, a pomoc jest udzielana niezależnie od miejsca zamieszkania i ubezpieczenia.

Kiedy zgłosić się do SOR lub izby przyjęć

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) oraz izby przyjęć udzielają pomocy osobom w poważnych stanach zagrożenia życia, m.in. w przypadku:

wypadków, urazów, zatruć,

krwawienia z przewodu pokarmowego,

utraty przytomności lub duszności.

NFZ przypomina, że SOR nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego. Celem jest doraźne leczenie i ustabilizowanie funkcji życiowych pacjenta.

Gdzie znaleźć informacje i uzyskać pomoc telefoniczną

Aktualne adresy placówek nocnej opieki, SOR i izb przyjęć dostępne są na stronie pacjent.gov.pl.

Działa też bezpłatna, całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590, gdzie konsultanci informują m.in. o najbliższym szpitalu lub punkcie pomocy medycznej.