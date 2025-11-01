- Pomoc medyczna w weekendy i święta – gdzie się zgłosić
- Jaką pomoc można uzyskać w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
- Kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej
- W nagłych przypadkach – numer 112 lub 999
- Kiedy zgłosić się do SOR lub izby przyjęć
- Gdzie znaleźć informacje i uzyskać pomoc telefoniczną
Pomoc medyczna w weekendy i święta – gdzie się zgłosić
Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej działają od godz. 18.00 do 8.00 następnego dnia w dni powszednie oraz całą dobę w soboty, niedziele i święta.
Wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki – niezależnie od miejsca zamieszkania czy ubezpieczenia. Pomoc jest bezpłatna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Adresy punktów nocnej opieki można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl oraz na stronie NFZ.
Jaką pomoc można uzyskać w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
Pacjent ma prawo do:
- porady lekarskiej,
- zabiegów pielęgniarskich (np. zastrzyków),
- wystawienia zwolnienia lekarskiego,
- e-recepty na potrzebne leki.
W ramach tej opieki nie otrzymuje się jednak:
- wizyt kontrolnych w związku z wcześniejszym leczeniem,
- recept na leki przyjmowane stale w chorobach przewlekłych,
- zaświadczeń o stanie zdrowia.
Kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej
Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy skorzystać, gdy:
- nastąpi nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia,
- domowe sposoby i leki bez recepty nie przynoszą poprawy,
- oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ mogłoby pogorszyć stan zdrowia.
Dotyczy to m.in.:
- infekcji z wysoką gorączką,
- bólu brzucha lub głowy nieustępującego po lekach,
- biegunki, wymiotów, szczególnie u dzieci i seniorów,
- zaostrzenia objawów chorób przewlekłych.
W nagłych przypadkach – numer 112 lub 999
W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112 lub 999.
Zespoły ratownictwa medycznego działają całą dobę, a pomoc jest udzielana niezależnie od miejsca zamieszkania i ubezpieczenia.
Kiedy zgłosić się do SOR lub izby przyjęć
Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) oraz izby przyjęć udzielają pomocy osobom w poważnych stanach zagrożenia życia, m.in. w przypadku:
- wypadków, urazów, zatruć,
- krwawienia z przewodu pokarmowego,
- utraty przytomności lub duszności.
NFZ przypomina, że SOR nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego. Celem jest doraźne leczenie i ustabilizowanie funkcji życiowych pacjenta.
Gdzie znaleźć informacje i uzyskać pomoc telefoniczną
Aktualne adresy placówek nocnej opieki, SOR i izb przyjęć dostępne są na stronie pacjent.gov.pl.
Działa też bezpłatna, całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590, gdzie konsultanci informują m.in. o najbliższym szpitalu lub punkcie pomocy medycznej.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję