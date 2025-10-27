Coraz więcej operacji robotowych u dzieci w Polsce

W 2024 roku w szpitalach wykonano tego rodzaju zabiegi na 117 małych pacjentach. W tym roku, od stycznia do sierpnia, było ich już 176 – wynika z danych NFZ. To oznacza, że w placówkach, które je wykonują realizowanych jest już ponad 20 zabiegów w miesiącu. To dwa razy tyle co w 2024 r. Jeśli ta tendencja się utrzyma w kolejnych miesiącach, w całym 2025 r liczba operacji dzieci z udziałem robotów przekroczy 200. Zdaniem ekspertów to krok w dobrym kierunku. Zabieg w asyście robota jest bowiem mniej inwazyjny, co dla pacjentów, zwłaszcza dzieci oznacza zmniejszenie bólu operacyjnego, szybsze gojenie pooperacyjne z powodu mniejszej rany i skrócenie czasu hospitalizacji, a tym samym rozłąki z rodzicami. Bywa, że dzieci są wypisywane do domu już po 12 godzinach od operacji.

Które szpitale najczęściej operują dzieci przy użyciu robotów chirurgicznych?

Podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku najwięcej zabiegów z udziałem robota zrealizowano w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – 99. W całym 2024 r. było ich w tej placówce 94. Na drugim miejscu uplasował się Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. W placówce tej zrealizowano do sierpnia tego roku 51 tego rodzaju operacji, o ponad 600 proc. więcej niż w całym 2024 r.

Trzecie miejsce należy do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. W tym roku zrealizowano w nich już 20 operacji robotycznych. W całym 2024 r. było ich 8. Gdzie jeszcze są realizowane tego rodzaju zabiegi. Jest to Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, czy Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. W każdej z tych placówek wykonano w tym roku po 5 zabiegów.

Rok 2024 przełomem w rozwoju chirurgii robotowej w Polsce

Jak zauważają eksperci liczba operacji w asyście robotów rośnie nie tylko wśród dzieci, ale też osób dorosłych. Przełomowy pod tym względem okazał się już 2024 r. Jak wynika z raportu Modern Healthcare Institute, przeprowadzono wtedy w kraju 17,1 tys. operacji z udziałem robotów chirurgicznych. To o 70 proc. więcej niż w 2023 r. W zdecydowanej większości ma to miejsce z udziałem systemu robotycznego da Vinci. Odpowiada on za ponad 80 proc. zabiegów. Na drugim miejscu jest system Versius – 12 proc. operacji, a na trzecim plasuje się system Hugo, który jest w Polsce dopiero od niedawna, bo od grudnia 2024 r., co przełożyło się na zaledwie 7 operacji z jego udziałem.