– Realizacja tunelu w Łodzi jest odzwierciedleniem bodaj wszystkich bolączek, które nie pozwalają polskiemu rynkowi zamówień publicznych zbliżyć się do wysokich standardów zachodnio-europejskich. Gdyby nie kosztowna kroplówka ze strony zaangażowanych instytucji finansowych i PKP PLK, to inwestycja już dawno skończyłaby się spektakularną klapą – ocenia Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Przyznaje, że w Polsce kuleje proces selekcji wykonawców dużych inwestycji publicznych. Dobry wybór gwarantowałby bezproblemową realizację trudnych obiektów inżynierskich. – Po drugie, w naszym kraju większość ryzyk kontraktowych jest przerzucanych na generalnego wykonawcę, a w trakcie wieloletniego zlecenia nie funkcjonują efektywne wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia . Ich brak jest dziś aż nadto widoczny – zaznacza. Według Kaźmierczaka w polskiej sferze publicznej dominuje też kult nieprzyznawania się do własnych pomyłek. Ocenia, że po bankructwie pierwszego wykonawcy tunelu (firmy Energopol Szczecin) zbyt pochopnie w 2019 r. zdecydowano, by roboty kontynuował jego konsorcjant – PBDiM z Mińska Mazowieckiego. – Gdyby wtedy doszło do szybkiej rewizji planów i ponownego wyboru wykonawcy z odpowiednimi zasobami organizacyjno-ekonomicznymi, to jest wysoce prawdopodobne, że inwestycja nie przekroczyłaby budżetu i została zakończona w terminie – dodaje Kaźmierczak.