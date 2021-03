IGTL razem z inną branżową organizacją – Railway Business Forum wysłała w ostatnich dniach dwa listy do szefa PKP PLK Ireneusza Merchela i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Branża skarży się w nich, że wbrew planowi ogłoszonemu w listopadzie przez PKP PLK postępowań jest jak na lekarstwo. Spółka zapowiedziała wówczas, że do końca 2021 r. zostanie ogłoszonych przynajmniej 60 przetargów na inwestycje o łącznej wartości ok. 17 mld zł. Część z nich miała dotyczyć przedsięwzięć, które będą sfinansowane z nowego budżetu UE na lata 2021–2027. Branża uznała wówczas, że pozwoli to nie tylko dobrze wykorzystać środki kończącej się perspektywy UE, ale pomoże też płynnie przejść do kolejnej.