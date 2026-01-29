9 tysięcy netto to standard? Nowe dane o zarobkach kierowców

W przypadku kierowców samochodów ciężarowych i zestawów mediana to 9 tys. zł, a średnia - 8891,66 zł na rękę. Z kolei mediana zarobków kierowców busów wynosi 7 tys. zł, a średnia - 6978,07 zł. - wyliczyli.

Najwyższe zarobki wśród zawodowych kierowców występują w dużych przedsiębiorstwach powyżej 250 pracowników - tam mediana wynagrodzeń to 10 tys., złotych na rękę. W ujęciu ogólnym ponad 83 proc. kierowców zarabia więcej niż 7 tys. netto.

Zgodnie z raportem, zarobki kierowców są też zbliżone niezależnie od wieku. Wśród osób w wieku poniżej 25 lat mediana wynosi 9 tys. zł. Tyle samo wynosi mediana dla grup 31-40 i 41-50 lat. W przypadku kierowców w wieku 25-30 i 50+ mediana to 8,5 tys. zł. Podobnie jest w przypadku korelacji zarobków i stażu. Mediana wynagrodzeń w przypadku osób ze stażem poniżej roku to 8 tys. zł, dla grupy pracującej w zawodzie od 1-2 lat jest to 8,6 tys. zł, a dla wszystkich pozostałych - 9 tys. zł.

Z opracowania wynika też, że 94 proc. kierowców ma umowę o pracę, 4 proc. prowadzi własną działalność, a 2 proc. wykonuje obowiązki na umowie zlecenie.

W informacji opisującej badanie autorzy podkreślili, że ponad 60 proc. respondentów jest niezadowolonych z obecnych zarobków, 59 proc. nie otrzymało żadnej podwyżki w 2025 r., a 15 proc. zarabia obecnie mniej niż rok wcześniej.

200 tysięcy wakatów. Branża transportowa walczy z ogromnym deficytem

Wskazali, że branża mierzy się z narastającym deficytem pracowników. Średni wiek kierowcy przekroczył 50 lat i brakuje 100–200 tys. osób. Ponad połowa kierowców regularnie rozważa też zmianę pracy lub całkowite odejście z zawodu. Zdaniem autorów opracowania, problemem nie jest wyłącznie wysokość zarobków, ale i warunki, na które firmy transportowe nie mają realnego wpływu. Chodzi tu o brak bezpiecznych parkingów, zaplecza sanitarnego i przewidywalnej organizacji pracy.

Cytowany w publikacji prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński ocenił, że bez tej infrastruktury pracodawcy mogą podnosić stawki „w nieskończoność”. Z kolei zdaniem prezes Fundacji Truckers Life Dagmarą Trusewicz, „konieczne jest »odczarowanie« wizerunku kierowcy i przywrócenie tej profesji należnego prestiżu społecznego”.

Autorzy raportu zwrócili też uwagę, że na problem szkoleń okresowych kierowców, które coraz częściej nie nadążają za tempem zmian prawnych i technologicznych w transporcie drogowym. Podkreślili, że obowiązujący system szkoleń ma w dużej mierze charakter formalny, przez co nie odpowiada realnym potrzebom rynku ani codziennej pracy kierowców. (PAP)

