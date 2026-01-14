Zarobki profesora - ile wyniosą od 2026?
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało się na podniesienie wynagrodzenia profesora o 3 proc. Oznacza to podwyżkę z 9370 zł do 9650 zł. Jak czytamy w uzasadnieniu, minister ustala podwyżkę: "mając na uwadze adekwatność wynagrodzenia do kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia na tym stanowisku".
Podwyżkę wymusiła także podwyżka płacy minimalnej - od pensji profesora zależą wynagrodzenia innych pracowników uniwersytetu. Bez zwiększenia pensji profesora, asystenci zarabialiby mniej niż wynosi najniższa krajowa, które od 1 stycznia wynosi 4806 zł brutto. Obecnie wynagrodzenia na uczelniach wynoszą:
- profesor - 9370 zł brutto
- profesor uczelni (83 proc. wynagrodzenia profesora) - 7777 zł brutto
- adiunkt (73 proc. wynagrodzenia profesora) - 6840 zł brutto
- inny nauczyciel akademicki (50 proc. wynagrodzenia profesora) - 4685 zł brutto.
Po podwyżce nauczyciele akademiccy zarobią:
- profesor - 9650 zł brutto
- profesor uczelni (83 proc. wynagrodzenia profesora) - 8009 zł brutto
- adiunkt (73 proc. wynagrodzenia profesora) - 7044 zł brutto
- inny nauczyciel akademicki (50 proc. wynagrodzenia profesora) - 4825 zł brutto.
Oznacza to, że asystenci zarobią obecnie o 19 zł więcej niż minimalna krajowa.
Pochodne od pensji profesora
Jak podkreśla ministerstwo: "Faktyczną wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia, kształtują uczelnie publiczne indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika, z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych."
W związku z podwyżką, więcej zarobią także promotorzy w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora:
- wynagrodzenie promotora wynosi 83 proc. (podwyżka z 7777 zł brutto do 8009 zł brutto)
- a promotora pomocniczego – 50 proc. wynagrodzenia profesora (podwyżka z 4685 zł brutto do 4825 zł brutto)
Z kolei wynagrodzenie recenzenta wynosi:
- w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora – 27 proc.,
- w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego – 33 proc.,
- w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora – 40 proc.
Wzrosną także stypendia doktoranckie
Podwyżka oznacza także zwiększenie stypendiów doktoranckich, które wynoszą:
- 37 proc. wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
- 57 proc. wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
Minimalna wysokość stypendium doktoranckiego:
- przed oceną śródokresową wzrośnie z 3 466,90 zł do 3 570,50 zł;
- po ocenie śródokresowej wzrośnie z 5 340,90 zł do 5 500,50 zł.
