Wójt będzie mógł odrzucić poszczególne przedsięwzięcia we wniosku sołectwa o wsparcie z funduszu sołeckiego, jeśli nie spełniają one ustawowych wymogów, a nie cały wniosek, jak jest to obecnie – przesądza nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim przyjęta przez posłów. Sołtys będzie miał też nie 7 – jak dziś – a 14 dni na przekazanie nowego wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie. Początkowo poselski projekt ustawy zakładał m.in. wprowadzenie obowiązku wyodrębniania funduszu sołeckiego w budżecie gminy. W trakcie prac nad przepisami zrezygnowano z tego pomysłu. Fundusz pozostanie fakultatywny. Zgodnie z nowelizacją rada gminy zapewni przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (m.in. sołtysowi) ubezpieczenie podczas wykonywania jego zadań związanych z poborem podatków czy opłat lokalnych. Teraz ustawa trafi do Senatu.
