Wprowadzenie nowego świadczenia przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1869 ze zm.). Zawarte w nim rozwiązania stanowią realizację porozumienia zawartego w marcu tego roku między resortem a przedstawicielami związków zawodowych działających w służbie więziennej. Zgodnie z przepisami projektu świadczenie mieszkaniowe będzie przysługiwać funkcjonariuszowi, któremu w miejscu pełnienia obowiązków zawodowych nie przydzielono lokalu mieszkalnego lub kwatery mieszkaniowej, albo który zwróci lub opróżni taki loka bądź kwaterę. Świadczenie będzie też należne osobom powoływanym na wyższe stanowisko kierownicze lub przeniesionej z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej.

Wysokość świadczenia mieszkaniowego dla służb więziennych

Wysokość świadczenia mieszkaniowego będzie ustalana kwotowo jako iloczyn stawki podstawowej oraz mnożnika lokalizacyjnego określonego dla jednostki organizacyjnej służby więziennej. To ile będzie wynosić zarówno stawka podstawowa jak i mnożnik ma wskazywać rozporządzenie ministra sprawiedliwości, ale jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy planowane jest przyjęcie, że stawka podstawowa wyniesie 600 zł. Z kolei mnożniki lokalizacyjne będą kształtować się na poziomie:

3 – dla Warszawy

2,5 – dla miast, w których znajdują się siedziby wojewodów lub marszałków województw

2 – dla miast na prawach powiatów oraz miast, w których znajdują się siedziby władz powiatów

1,5 – dla pozostałych miejscowości

W praktyce oznacza, że kwota świadczenia mieszkaniowego w zależności od miejsca pełnienia służby będzie wynosić 1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł miesięcznie. Co istotne jeśli obydwoje małżonkowie są funkcjonariuszami, świadczenie będzie przyznawane każdemu z nich. Nie będzie miał też znaczenia staż służbowy pracownika służby więziennej.

Służba więzienna. Wniosek o przyznanie świadczenia mieszkaniowego - gdzie i kiedy trzeba go złożyć?

Przepisy projektu ustawy przewidują, że świadczenie mieszkaniowe będzie przyznawane na wniosek funkcjonariusza składany w jednostce organizacyjnej, w której pobiera uposażenie, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Wzór wniosku również zostanie określony w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

Ponadto w projekcie wskazano, że świadczenie mieszkaniowe nie będzie wypłacane za okresy korzystania z urlopu bezpłatnego – z wyjątkiem urlopu wychowawczego, przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które strażnik nie zachował prawa do wynagrodzenia, np. na skutek samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby, zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, a także odbywania kursu przygotowawczego.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, ale z mocą obowiązującą od 1 lipca br. Jednocześnie wraz z ustanowieniem nowego świadczenia mieszkaniowego uchylone zostaną przepisy, na podstawie których funkcjonariusze służby więziennej mogą teraz otrzymywać pomoc finansową na uzyskanie mieszkania, równoważnik pieniężny z tytułu braku mieszkania oraz równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego lub domu